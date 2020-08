Captain Tsubasa : la grosse présentation (24mn)

Prochaine adaptation manga/anime à venir sur consoles (et PC),se dévoile un peu plus avec une grosse vidéo de présentation (24 minutes) pour illustrer le mode campagne, ici si vous optez pour le Musashi FC, en rappelant que vous aurez également le choix entre la team Hyuga ou Matsuyama. Dans tous les cas, vous y dirigerez votre avatar préalablement créé pour grimper les échelons et apprendre les techniques un peu fofolles de vos coéquipiers.Sortie prévue pour le 28 août.