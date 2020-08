Tormented Souls : du survival-horror purement à l'ancienne, prévu pour 2021

Annoncé depuis un petit moment, le projeta trouvé un éditeur et ce sera donc PQube qui se chargera de le proposer courant 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.Un survival-horror à l'ancienne avec ses jeux de caméra façon, son univers parfois chelou à laet son héroïne semblant tirer d'un, c'est le programme de cette expérience qui assume son hommage à une époque où 95 % des jeux du genre n'étaient pas à la première personne.On y incarnera Caroline Walker, enquêtant sur la disparition de jumelles à Winterlake et qui va une nuit se réveiller nue dans une baignoire, branchée à du matériel médical un peu pourri, au coeur d'un manoir abandonné qui ressemble à un hôpital de fortune.