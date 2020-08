Battletoads : trailer nostalgique avant le retour

Petit moment nostalgie avec cette vidéo qui vient nous rappeler qu'en attendant la sortie du nouveaule 20 août, il est toujours possible de se mesurer aux deux anciens épisodes via la Rare Replay dont le fameux opus Nes avec sa difficulté de l'enfer, d'ailleurs impossible à terminer en mode 2 joueurs à cause d'un bug.La compilation « Rare Replay » qui est d'ailleurs l'un des derniers jeux de Microsoft à être resté exclusif à la Xbox One (dans le sens où pas sorti sur PC), évidemment inclus dans le Game Pass.