Tell Me Why : les dates des 3 chapitres

Dontnod ne nous fera pas le coup d'une séparation trop longue entre les 3 chapitres de: les dates sont tombées et seulement deux petites semaines sépareront le début de la fin de cette exclusivité Microsoft.Chapitre 1 : 27 aoûtChapitre 2 : 3 septembreChapitre 3 : 10 septembreSortie prévue uniquement sur PC et Xbox One donc, et directement dans le Game Pass.