Final Fantasy CC : un remaster sans multi local

La question fut soulevée à plus d'une reprise, non pas sans crainte, et la réponse est désormais pleinement officielle : le remaster dene bénéficiera pas de multijoueur en local, ce qui surprend quand on sait d'où vient ce spin-off.Les développeurs se justifient d'avoir voulu, pour des « raisons liées au développement » (ça, ça veut dire « économies »), fait un choix entre le offline et le online, pour finalement privilégier la deuxième option effectivement plus porteuse à notre époque.Sortie prévue le 27 août sur PS4 & Switch (pas de boîte malheureusement), avec sa version Lite qui vous donnera accès aux 3 premiers donjons, cette « démo » servant également à rejoindre ceux qui ont payé le jeu complet pour explorer jusqu'à 13 donjons.