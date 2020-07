Stadia Connect : les nouvelles annonces, dont Sekiro et Super Bomberman R Online

En plein férié, ce qui n'arrange pas votre serviteur qui était parti se prendre une pinte au soleil (deux en fait), Google a décidé de lâcher un nouveau Stadia Connect dont beaucoup avaient visiblement oublié la programmation.En voici le résumé avec tous les trailers, dont quelques surprises cette fois.- Tiré de l'opus préalablement sorti sur Switch puis partout ailleurs.- Cette fois tournant autour d'un mode 64 joueurs.- Sortira en fin d'année « d'abord sur Stadia ».- Sortira en septembre sur Stadia.- Bénéficiera des nouvelles options « Crowd Play » et « Crowd Choice », permettant via Youtube d'influencer sur la partie de celui que l'on suit (s'il doit incarner notamment le tueur ou un survivant), ou inversement au streamer d'inviter sa communauté à rejoindre la partie.- Disponible dès maintenant sur Stadia.- Offert aux membres Stadia Pro.- Le titre de Square Enix et People Can Fly arrivera en 2021 sur Stadia.- Il reste prévu pour la fin d'année sur PC et consoles cross-gen (PS5/SX, PS4/One).- Retour du « pas trop accessible » Sekiro sur Stadia.- Cette version arrivera en fin d'année.- Exclusivité Stadia, produite par Splash Damage.- Un pur produit multijoueur, prévu pour la fin d'année.(1, 2 & 3)- Les trois Hitman de la « trilogie reboot » sortiront sur Stadia.- Les deux premiers en septembre (Hitman 1 sera offert aux abonnés Pro)- Hitman 3 devrait sortir sur Stadia en même temps sur les autres versions (janvier 2021).Notez enfin que la branche Stadia Games continue de chercher des exclusivités et a annoncé avoir fait des partenariats avec Harmonix, Uppercut Games et Supermassive Games.Davantage d'informations seront lâchées d'ici la fin d'année.