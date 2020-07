Un show Granblue Fantasy début août

Autre petit rendez-vous de cet été avec le « Granblue Fantasy Summer 2020 Special Live » qui se tiendra le 8 août de 11h à 14h (heure FR), donc l'occasion d'avoir des nouvelles de la série aussi bien du coté du mobile que de l'anime, même si les consoleux auront des attentes de plus haute importance.Car outre la haute possibilité d'une présentation du Character Pass 2 de, on espère quand même avoir des nouvelles du RPG, un titre dont la sortie était de base prévue pour 2018 on rappelle.