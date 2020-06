Biomutant de retour avec une grosse présentation

Disparu de l'actualité depuis des mois, au point de se poser quelques questions à son sujet,a enfin fait son retour dans le cadre du Summer of Gaming avec une bien grosse présentation de près de 10 minutes.Le directeur créatif Stefan Ljungqvist (merci le c/c) a indiqué que le développement arrivait à son terme, l'équipe planchant surtout sur le nettoyage de bugs, et explique que la longue attente vient d'un trop plein d'ambitions au départ du coté de la liberté au point de se rendre compte que les joueurs n'allaient pas savoir quoi faire et où aller. De fait, un fil rouge beaucoup plus clair a été apporté le long du chantier, même si les intentions premières restent là : après l'introduction, vous serez libre d'aller où vous souhaitez dans cet univers.Toujours prévu sur PC/PS4/One,n'a pas encore de date de sortie.