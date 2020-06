GodFall se montre dans sa version PC

Difficilement classé parmi les titres les plus attendus de la fin d'année,vient tout de même rappeler qu'outre la PS5, son lancement est attendu simultanément sur PC et voici justement une vidéo de gameplay tirée de cette version, diffusée durant le dernier PC Gaming Show.Spécialement édité par Gearbox mais surtout développé par les créateurs de, ce jeu d'action compte profiter du manque de jeux à service à l'arrivée de la nouvelle génération pour se faire une petite place, chose qui ne durera pas bien longtemps avec le retour programmé des patrons du secteur online sur les nouvelles machines (Fortnite, Destiny 2, GTA Online, etc).