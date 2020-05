Fast & Furious Crossroads arrivera en août

On aurait pu se dire que Bandai Namco allait profiter du gros report du prochain film (désormais avril 2021) pour en faire de même avec l'adaptationmais il n'en sera rien, et tant pis si ça n'aurait pas été du luxe : sortie désormais prévue le 7 août 2020.En voici un nouveau trailer de gameplay, en croisant les doigts pour un feeling nerveux et arcade, ce qui n'est pourtant pas la spécialité des mecs qui tournent surdepuis quelques années.