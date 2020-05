Fairy Tail se sauve aussi en juillet

Attendu de base en mars,avait déjà été reporté à la fin juin pour des raisons d'optimisations, de rééquilibrage et d'améliorations de dernières minutes. Cette fois, pour son second retard, Koei Tecmo prend naturellement pour excuse les problématiques engendrées par la toujours présente crise du Covid-19, ayant ralenti les dernières étapes avant le passage en Gold.De fait, cette adaptation signée Gust parti, comme d'autres avant elle, pour le mois de juillet et plus précisément le 30 chez nous, sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.