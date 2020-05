Mortal Kombat 11 aura sa vraie extension avec nouveau mode histoire (et du Robocop !)

L'annonce est tombée etsera donc une pure extension avec sa propre campagne solo avec trois nouveaux personnages (dont Robocop !) et trois skins de pack. Sortie prévue le 26 mai.Ajoutons à cela deux choses :- Le même jour sortira une édition GOTY en dématérialisé incluant le jeu de base, le Kombat Pass et cette extension.- Pour tous ceux qui possèdent le jeu, ajout d'une MAJ gratuite incluant de nouveaux stages et fatalities, et le retour des Friendship.