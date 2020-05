May 4th : une MAJ pour Jedi Fallen Order et des nouvelles du prochain LEGO Star Wars

Dans le cadre du « May 4th » (les fans comprendront), la franchise Star Wars accueille d'autres points d'actualité en plus de l'officialisation depour cet été sur le PlayStation VR.On vous en fait un rapide résumé :accueille une MAJ gratuite pour ajouter de nouveaux défis à parcourir via les socles de méditation (voir trailer ci-dessous).rappelle son existence avec quelques visuels et un Key Art qui servira pour la jaquette, le titre restant attendu pour cet été sur tous les supports et couvrira les neuf principaux films (donc pour la première fois le VIII et le IX).- De manière plus anecdotique mais on tenait à le signaler : faute de(sauf si EA en pond un d'ici 3 ans), les fans ont ouvertpour continuer le suivi du II, demandant de nouvelles MAJ aussi bien gratuites que payantes. Plus de 10.000 intéressés ont signé pour l'instant.