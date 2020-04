No Man's Sky accueille maintenant des méchas

La carrière dese poursuit admirablement bien avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle MAJ « surprise » (en fait, ça a été leaké cette nuit) venant apporter le Minotaur, un mécha équipé de jetpack que les joueurs prendront probablement plaisir à manipuler, et encore plus les utilisateurs VR vu que l'intégralité du cockpit a été modélisé pour plus d'immersion.La MAJ en profite pour améliorer de nombreuses choses (scan, fonction panneaux solaires pour les Exocraft…) en plus d'apporter quelques stickers supplémentaires.