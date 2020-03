Nouvelle présentation vidéo pour Gears Tactics

Si aucun jeu estampillé Microsoft n'a pour l'heure été officiellement reporté, Matt Booty commence à vouloir publiquement anticiper l'impact du Covid-19 en lâchant un communiqué pour expliquer que ses équipes font actuellement face à des « défis et contraintes uniques », particulièrement pour la séparation des employés dans le cadre du télétravail, et que chacun des chefs de studio va devoir prendre « les bonnes décisions pour les équipes et les jeux » à venir.De quoi tilter sur le fait que le mois prochain doit sortiret(chacun dans le Game Pass dès la sortie), le premier étant déjà sous la crainte du report après les propos de Mojang, tandis que le deuxième donne heureusement des nouvelles avec cette grosse vidéo hands-on fournie par PC Gamer.