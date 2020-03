Microsoft Flight Simulator parle de son multi

Encore un carnet de développeur pourqui va cette fois se charger de répondre aux principales questions concernant le multijoueur, un aspect qui sera découpé en deux sous-modes : la pure simulation (météo temps réel, gestion du trafic…) et la version purement libre avec toutes possibilités de paramétrages pour juste se balader tranquillement et profiter du paysage.Notons également que même si le titre entend bien couvrir la totalité de la planète, ce n'est pas un MMO et il n'est pas question de tourner à plusieurs dizaines de milliers de joueurs sur les serveurs. Mais pour garder une bonne immersion, Asobo a tout simplement utilisé une astuce : 50 joueurs (tout de même) pourront être repérés autour de vous, dans un rayon de 200km.Maintenant, une date de sortie svp.