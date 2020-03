Trials of Mana : un nouveau trailer, du gameplay, une démo jouable et des infos

Après, c'est maintenantqui confirme l'arrivée de sa démo jouable préalablement leakée avec une sortie très rapide puisque ça arrive demain sur les trois supports annoncés, donc Steam, PS4 et Switch. Une démo qui proposera de vivre le prologue et le premier boss sans avoir besoin de se retaper tout cela le 24 avril puisqu'une fonction de transfert de sauvegarde sera au programme.On ajoutera à cela plusieurs choses dont deux vidéos (une bande annonce et du gameplay), ainsi que des visuels servant à illustrer le fait que ce remake proposera un chapitre inédit en post-game où chaque personnage pourra débloquer la « Classe 04 », qui proposera ses deux skins (lumière et ténèbres) ainsi que ses propres compétences et armes.Square Enix ajoute enfin qu'un mode New Game + sera au programme, ainsi qu'un nouveau défi où il faudra trouver Li'l Cactus un peu partout dans le monde pour débloquer des récompenses.