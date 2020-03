Resident Evil 3 Remake : les dates officielles pour la démo solo ainsi que la bêta Resistance

Pas une surprise car l'information a été leakée plus tôt aujourd'hui : la démo dearrivera bien d'ici la fin de semaine mais finalement plus vite que prévu puisque ce sera ce jeudi 19 mars au lieu de vendredi, et avec même une petite avance pour les joueurs One qui pourront la chopper dès 5h00 du matin, tandis que ceux sur PC et PS4 patienteront jusqu'à 18h00.Notez que cette démo mettra en avant une séquence réunissant Jill et Carlos, avec une évidente rencontre face au Nemesis, et en petite gâterie un défi annexe pour prendre son temps (rechercher 20 statuettes cachées dans le décors).Une semaine après, ce sera au tour de la tranche multide passer par la case essai avec une bêta ouverte dès le 27 mars (8h00 sur consoles, 18h00 sur PC) qui durera 7 jours.Et une semaine après encore… hé bien c'est le lancement officiel du jeu (3 avril).