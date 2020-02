Diablo IV : le premier rapport trimestriel

On ne sait pas encore quand sortira, et ça peut être dans fort longtemps, mais comme l'a promis Blizzard, l'équipe en charge de ce quatrième épisode ne va pas se murer dans ses locaux sans donner de nouvelles et balancera des rapports chaque trimestre.Le premier est justement tombé et pour les anglophobes, il en ressortira que :- Tout un travail neuf a été fait sur l'interface qui se veut beaucoup plus simple d'accès.- Après les retours du III, il sera nativement possible de jouer à la manette sur PC.- Lors des parties en coop local, il n'y aura plus d'interruption lorsqu'un des deux joueurs ouvre son inventaire : désormais, le deuxième pour continuer sa route, voir ouvrir son propre inventaire en simultané.- Si besoin, on nous confirme à nouveau que le chantier se fait pour la première fois sur PC et consoles (sans indiquer encore lesquelles).- Il y aura tout un nouveau type de classification pour le bestiaire, avec des familles « aux identités et styles de combat propres », dont (montré dans la vidéo) les cannibales.