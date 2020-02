Encore du gameplay et des visuels pour Resident Evil 3 Remake & Resistance

On s'en remet une petite couche suravec deux vidéos supplémentaires, toutes deux tirées de la chaîne officielle PlayStation Access et couvrant aussi bien la campagne solo que le fameux mode multi « Resistance ». Ces deux morceaux ont également droit à leurs visuels un peu plus bas.Attendu le 3 avril sur PC/PS4/One, le titre bénéficiera en outre d'une démo jouable, pleinement confirmée par Capcom mais pas encore datée.