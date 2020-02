Un trailer JP pour Naruto Storm 4 (Switch)

Autre portage à venir sur Switch, le longuement nomméest signé pour le 24 avril et en voici un nouveau trailer JP pour ceux qui n'ont pas encore touché à cet épisode final de CC2 (aujourd'hui occupé sur le suivi de DBZ Kakarot).Pour rappel, malgré le retard, cette version Switch intégrera le nouveau DLC « New Generations » qui proposera 11 tenues et surtout deux nouveaux personnages jouables : Kinshiki Otsutsuki et Momoshiki Otsutsuki. Ce DLC sortira le même jour sur les autres supports (PC/PS4/One) mais il faudra lâcher un petit billet pour le récupérer.