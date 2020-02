Doom Eternal : un petit trailer pour faire le point

Pour ceux qui auraient loupé toutes les présentations jusque-là, Bethesda se permet de résumer aux retardataires à quoi s'attendre dansle temps d'un petit trailer de quelques 60 secondes, avec donc : une grosse campagne full solo avec plein de gros monstres et armes, de nouveaux environnements, de nouvelles mécaniques de gameplay, le tout saupoudré par un mode multi 2V1 dont on continue de se poser des questions sur la pertinence.Encore un petit mois à patienter (20 mars) pour découvrir tout cela sur PC/PS4/One/Stadia, puis plus tard sur Nintendo Switch.