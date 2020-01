Soul Calibur VI : présentation de Haohmaru

On reste dans le domaine de la baston avec un trailer pour Haohmaru qui intégrera le casting deà une date encore inconnue (quelque part au printemps), incarnant le deuxième personnage du Season Pass 2 après Hilde en novembre dernier.Les développeurs en ont profité pour signaler (lors d'une interview avec Kayane pour l'EVO 2020) que le concerné du jour sera le seul et unique guest du Pass 2, et qu'aucune version Switch n'était à l'ordre du jour, l'équipe étant trop occupée sur le suivi pour analyser la possibilité d'un portage.