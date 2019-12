Les autres trailers des Game Awards

Pour ceux qui ont préféré dormir plutôt que de suivre un show d'environ trois longues heures, voici en complément des articles ci-dessous (et en vrac) les autres annonces des Game Awards.- Déjà annoncé sur l'Epic Games Store, la simulation de « requin tueur »sortira également le 22 mai sur les trois consoles.- Suite de, le nomméa été annoncé, sans support ni date pour le moment.- Des années après, on parle maintenant deavec le même topo : du jeu d'action jouable à 4 en coopération. Là encore, pas de support ni de date.- On savait que LoL allait se mettre aux expériences solo et voici donc, un pur RPG au tour par tour développé par la team de. Prévu sur PC et consoles, mais sans date.- Développé par des anciens d'Arkane et édité par Devolver,sera donc un action-RPG qui mixera le far west et la dark fantasy parce que pourquoi pas. Pas de date, mais uniquement le PC de concerné (pour le moment).- Avec, la licence se tourne vers le MMORPG aussi bien sur PC que sur consoles (PS4 & One pour le moment), sans date mais avec la promesse d'une bêta en 2020. Davantage d'informations tomberont d'ailleurs le mois prochain.- Déjà qualifié par certains de Souls pas cher,s'est illustré avec un trailer en vue de son lancement PC courant 2020, où l'accent sera davantage mis sur la partie multijoueur.- Tout comme pour, le teaser CD dea démarré de manière originale, nous obligeant à indiquer que l'on parle d'un FPS tactique à tendance multi : trois équipes de trois joueurs s'affrontent durant trois rounds. Prévu on ne sait quand, sur PC.- Riot avait un deuxième projet League of Legends dans ses cartons avec, un platformer action prévu sur PC et consoles mais dont on attendra pour du gameplay.Et enfin, le dernier morceau fut pour un jeu teasé depuis bien longtemps : lede Slightly Mad Studios, qui malgré son récent rachat par Codemasters doit encore honorer son contrat avec Bandai Namco pour sortir cette adaptation.Le lancement est d'ailleurs prévu pour mai 2020 (PC, PS4 & One), plus ou moins en même temps que le neuvième film.