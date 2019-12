Streets of Rage 4 : Adam Hunter de retour

DotEmu et LizarCube sont venus nous donner des nouvelles deavec un nouveau trailer, toujours aussi court d'ailleurs, mais qui permet au moins de confirmer le retour d'Adam Hunter.Toujours aucune précisions concernant la date de sortie hormis un bien vague 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.