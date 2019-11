Bandai Namco n'a toujours pas délivré la date dédiée au lancement de la Saison 2 de, qui on le sait démarrera avec une MAJ gratuite livrant de nouveaux coups et animations pour l'ensemble du casting, mais on en connaît au moins deux personnages.Car après Haohmaru de, l'éditeur vient d'annoncer que Hilde (apparue dans SCIV) fera également son retour. En voici justement le trailer.