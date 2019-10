Avengers fait un premier point en vidéo

Vous n'avez rien suivi depuis la première présentation dude Crystal Dynamics ? Alors voici un gros trailer qui va servir à faire le bilan de tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent, incluant le synopsis, la présence de Ms. Marvel en surprenante tête d'affiche, le système de progression, la personnalisation des personnages et le type de missions : principales (solo) et les Warzone (jouable en coopération en ligne).Sortie prévue le 15 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec on rappelle la volonté d'un gros suivi qui est assuré d'être encore là au lancement de la Next Gen.