Jedi Fallen Order présente son petit droïde

Star Wars et les droïdes, ça a toujours été une grande histoire d'amour etn'y échappera pas en intégrant BD-1, compagnon de Cal Kestis, notre padawan en fuite après la purge Jedi orchestrée par Palpatine et Vador.Loin de n'être qu'un petit élément scénaristique pour éventuellement tenter de vendre des jouets en cas de succès, le petit droïde nous servira durant l'exploration en nous indiquant quelques éléments d'importance aux alentours quand il n'ira pas lui-même chercher de petits objets.Cette nouvelle adaptation, première purement solo depuis « l'ère EA », sortira le 15 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.