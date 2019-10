Du gameplay pour Need for Speed : Heat

Alors que le titre vient de passer Gold et qu'il est disponible en pré-téléchargement sur Xbox One,s'est offert du gameplay de part et d'autres du web et l'on vous en propose ici un morceau pour montrer un léger aperçu des arguments de cet épisode qui aura tout intérêt à sauver l'honneur d'une franchise dont le dernier épisode jugé « correct » remonte à 2013.Trois semaines nous séparent du lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.