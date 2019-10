Call of Duty - Modern Warfare : trailer de lancement + les bundles PS4 & Pro

Le partenariat marketing avec Sony restant encore actif, c'est donc tout naturel de découvrir que les nouveaux packs « Call of » de fin d'année tourneront exclusivement autour de la PlayStation 4, avec d'un coté le standard, de l'autre la version Pro. Outre la console, le contenu sera le même avec notamment le jeu sur Blu-ray.L'occasion de rappeler que si le suivi (gratuit) sortira cette fois sur tous les supports en simultané, le deal permet à Sony de repartir avec une exclusivité d'un an sur le mode « Survival », l'une des sessions du contenu Spec Ops (les autres modes Spec Ops seront eux dispos sur toutes les machines).Sortie prévue le 25 octobre, et en voici déjà le trailer de lancement.