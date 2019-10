Yo-Kai Watch 4 ++ annoncé sur Switch et PS4

Moins de six moins après son lancement initial au Japon qui a démontré l'énorme recul de la franchise (moins de 300.000 ventes),retentera sa chance le 5 décembre sur le même territoire avec une version « ++ » s'assumant d'ailleurs pleinement comme telle puisque cette édition se nomme…Comme annoncé, la PlayStation 4 est cette fois également concernée et on trouvera donc dans la boîte le jeu de base et ce qui s'apparente à grosse extension : pas moins de deux nouvelles zones, une quinzaine de Yo-Kai supplémentaires, au moins un nouveau boss spécial mais aussi et surtout le retour du monde multijoueur qui comme les précédentes reprend la formuleNotons que les joueurs Switch qui possèdent déjà l'original pourront récupérer tout cela sous la forme d'un DLC (l'équivalent d'une quinzaine d'euros).Parallèlement, Level-5 a rappelé que le remaster HD dereste prévu pour ce 10 octobre au Japon, cette fois exclusivement sur Switch.