Un petit trailer pour Little Town Hero

Game Freak nous refile un petit trailer pour rappeler la sortie le 16 octobre de, sa nouvelle licence maison qui a récemment surpris par l'annonce de son compositeur (celui de) mais dont on sent tout de même qu'en dépit des graphismes plutôt correctes (pour ce studio), on est plus proche du coup d'essai que de l'envie d'implémenter en force une nouvelle IP.Le jeu sortira en effet uniquement en dématérialisé (et sans traduction chez nous autre que l'anglais), pour 24,99€.