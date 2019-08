Shovel Knight : les deux extensions finales pour décembre, une GOTY en boîte et un spin-off

Avec aujourd'hui plus de 2,5 millions de ventes au compteur, la success-storyse poursuit avec pour une petite surprise : l'annonce d'un spin-off répondant au nom de, dont le parallèle avecet autreest évident.Sans date de sortie pour le moment, ni de supports clairement établis (la PS4 et la Switch sont néanmoins obligatoirement concernées), ce titre mettra toujours en scène le chevalier à pelle, avec tout un tas de nouvelles têtes dont « Drill Knight ». En voici le trailer.Parallèlement à cela, Yacht Club a annoncé que l'extension finale () et le DLC multi () sortiront tous deux en décembre sur une brouette de supports : PC, PS4, One, Switch, PS3, Wii U, PS Vita, 3DS et même Amazon Fire TV. Notez quand même que la 3DS et la Vita n'auront pas droit à(qui souhaite surtout mettre en avant le multi en local).Enfin, c'est également en décembre quesortira en boîte sur PS4, One et Switch, incluant la totalité des DLC (quatre donc).Yacht Club pourra ensuite (et enfin) passer à autre chose.