Quelques jolies images pour Dragon Ball Z : Kakarot

Après le trailer GamesCom et le gameplay pour aller avec, peut-être souhaiteriez-vous reprendre encore un peu de Dragon Ball Z : Kakarot avec ces quelques jolis visuels , toujours tirés de l'arc Cell qui inclura on rappelle quelques séquences inédites (avec Teen Gohan et C-16), un mini-jeu hommage au permis de conduire et la possibilité de jouer avec Cell et Mirai Trunks, en plus du rejeton de Goku évidemment.



Sortie prévue début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.