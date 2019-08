GamesCom Gameplay : Trials of Mana

En cette semaine GamesCom, accueillons un peu de gameplay bonus pourvia les bornes qui proposaient plus ou moins la même démo qu'à l'E3 dernier mais dans une build probablement plus récente (il s'agit en tout cas ici de la version PS4).Remake dequi compensera le fait qu'on attend une suite depuis des années, le titre arrivera début 2020 sur PC, PS4 et Switch.