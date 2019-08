GamesCom Gameplay : Need for Speed Heat

Après deux tentatives plus ou moins ratées (surtout la dernière en date), la franchise NFS doit aujourd'hui se retrousser les manches face à la concurrence et c'est le 8 novembre que nous pourrons découvrir la valeur de, sorte de retour aux sources de l'ère PS360, avec néanmoins tout ce qu'il faut de features online sans pour autant imposer de connexion obligatoire.En voici quelques minutes de gameplay (via IGN).