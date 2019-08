Bethesda nous propose un nouveau trailer pourservant de rapide présentation pour le Hunter, l'un des nouveaux représentants du bestiaire de cette « suite du reboot », attendu pour le 22 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (et Stadia).L'éditeur rappelle en outre la présence d'un Season Pass (inclus dans l'édition Deluxe) qui donnera accès à deux extensions de la campagne solo. Le multi aura lui un suivi totalement gratuit.