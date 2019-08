PUBG : quatrième jeu cross-play PS4 & One PUBG : quatrième jeu cross-play PS4 & One

Le total cross-play est aujourd'hui une réalité mais rares sont encore les élus à avoir droit de réunir joueurs PS4 & One, Sony restant assez réticents sur le sujet vu les retours de nombreux développeurs.



Seuls trois sont concernés pour l'heure (Fortnite, Rocket League et Dauntless) mais un quatrième viendra s'ajouter en serveur test public à la fin du mois de septembre : Playerunknown's Battlegrounds, qui il faut le noter continue de laisser les joueurs entre eux pour des raisons d'équilibre.



Les développeurs ajoutent à cela que la Saison 4 démarrera le 27 août, et que toute l'équipe fait en sorte de réduire drastiquement le temps d'attente entre les MAJ PC & consoles (objectif : moins de deux semaines).