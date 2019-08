Gears 5 : premier aperçu de la Horde [UP2]

Point final de l'Inside Xbox,a enfin révélé l'un des piliers de la franchise, à savoir le fameux mode Horde qui accompagnera le multi classique, le nouveau mode Escape et bien entendu la campagne solo/coop dont nous aurons enfin un premier aperçu ce soir à la conférence d'ouverture GamesCom.sortira le 10 septembre sur PC et Xbox One, et même dès le 6 si vous faîtes partie des abonnés Xbox Game Pass Ultimate.- La Horde aura droit à un DLC plutôt alléchant : un pack de personnages pour incarner la team- Le pack sera offert aux abonnés Game Pass Ultimate.