Wasteland 3 s'offre un nouveau trailer

InXile a publié un nouveau trailer de son, nouvel épisode qui délaissera les terres arides pour celles enneigées (en incluant pour la première fois des véhicules), avec une sortie toujours programmée pour le printemps 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, directement inclus dans le Game Pass.Et même s'il n'a pas été évoqué durant l'Inside Xbox, on rappelle que le remaster du tout premier épisode arrivera en fin d'année, uniquement sur PC et Xbox One (également dans le Game Pass dès la sortie).