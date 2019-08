Streets of Rage 4 : présentation de Cherry Hunter

Toujours pas de date de sortie pour(Lizardcube et Guard Crush Games), grand retour de la saga qui est donc signé sur la totalité des supports, donc PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.La période GamesCom nous permet tout de même de repartir avec un nouveau petit trailer pour présenter Cherry Hunter, fille d'Adam du Streets original.- Prévu en 2020