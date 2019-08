Pokemon Epée et Bouclier : nouveau trailer + des informations sur les affrontements online

Et un trailer de plus pourqui va maintenant parler combat et stratégie avec quelques exemples de talents, capacités (dont certains à obtenir en Raid) ou encore de nouveaux objets à porter.En marge de cette vidéo, Game Freak confirme que les affrontements en ligne seront sujet au ranking avec plusieurs paliers à atteindre, tandis que les moins courageux pourront se tourner vers les combats amicaux qui apportent tout de même un bonus : pouvoir utiliser des légendaires et fabuleux.Il y aura même des events tournois, soumis aux règles, mais également des tournois amateurs donc chacun pourra choisir les restrictions avant de rameuter des concurrents sur la toile.Enfin, pour mettre tout le monde à pied d'égalité et faire uniquement parler la stratégie, il sera possible de concevoir des « équipes d'emprunt » à partager le temps en ligne, exploitable uniquement le temps d'un combat (pour l'aventure solo, faut vous débrouiller).