No Man's Sky Beyond : trailer de lancement

L'endurantva accueillir sa prochaine MAJ majeure ce 14 août sur les trois supports, dont voici le trailer de lancement permettant de présenter le Nexus, tout nouvel espace social qui permettra de rencontrer d'autres joueurs avant de partir à l'aventure ensemble, soit la promesse avortée au lancement il y a trois ans mais que l'équipe de Hello Games a finalement tenu à assurer pour sauver l'honneur.Cette MAJ (gratuite on rappelle) aura une autre grande importance pour les joueurs PC et PlayStation 4 par l'arrivée d'une compatibilité totale avec les différents casques VR.