Samurai Shodown continuera de trancher en 2020

On reste dans la baston avecqui peaufine un peu son suivi avec désormais non pas quatre mais cinq nouveaux personnages attendus d'ici la fin de l'année :7 août : RimururuSeptembre : Shizumaru Hisame (*)Octobre : BasaraNovembre : Kazuki KazamaDécembre : Wan-Fu(*) Gratuit, même pour ceux qui n'ont pas le Pass.SNK Playmore en a profité pour rappeler que le jeu doit encore sortir sur trois supports (PC,Switch et Stadia) tout en nous annonçant déjà un Season Pass 2 pour 2020 qui débutera avec Mina Majikina.Enfin, n'oublions pas que l'éditeur prépare, également pour l'année prochaine (avec un nouveau).