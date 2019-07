The Good Life prend quelques mois de retard

Sans nouvelle depuis un an, le projetde Swery revient à nous pour nous annoncer son report : point de lancement pour la fin d'année mais finalement pour le printemps 2020, toujours sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (la version Switch, évoquée un temps, n'est toujours pas confirmée).On ne reprochera point ce retard (combien de projets Kickstarter ont tenu leur date ?), surtout que l'équipe semble avoir bien bossé pour offrir à sa simulation davantage de choses que ce qui était promis au départ :- Meilleur rendu visuel (voir comparo ci-dessous)- Davantage de magasins- Le système de photo aura son propre mini-jeu- Gameplay amélioré lors de sa transformation en chat- Ajout d'options du quotidien (jauge de faim, fatigue…)- Possibilité d'emporter de la nourriture avec vous- Activité de jardinage- Présence d'animaux sauvages- Et bien plusPour rappel,nous fera incarner une journaliste en échec professionnel qui va tenter de se refaire un nom dans une petite bourgade où un meurtre a été commis. Détail d'importance : dans ce mystérieux patelin, les habitants se transforment en animaux la nuit, chose qui va également vous affecter (vous deviendrez un chat).