Nouvelle présentation vidéo de Blair Witch

Dévoilé lors de la conférence Microsoft période E3, la nouvelle adaptation des'illustre un peu plus à un mois de sa sortie avec une bonne grosse vidéo de gameplay commentée, fournie par Game Informer. Un titre essentiellement narratif (mais forcément à tendance horrifique) développé par les spécialistes polonais de Bloober Team, auteurs des jeuxLancement attendu pour le 30 août sur PC et Xbox One, et l'on rappelle qu'il sera disponible dès la sortie dans le programme Xbox Game Pass.