Square Enix lance une vague de recrutement pour un ''Dragon Quest Next Gen''

Yuji Horii a déjà fait savoir queétait déjà sur la planche de travail et Square Enix rebondit sur ses propos en lançant une vague de recrutement pour le « Dragon Quest de la prochaine génération » qui aura pour but de créer un nouvel appel pour les « fans du monde entier ». Deux propos qui laissent entendre que la PlayStation 5 serait en ligne de mire, et que l'occident a toujours un intérêt important alors que la franchise peine encore et toujours à faire son trou en dehors du Japon.L'offre signale en outre que la feuille de route est déjà signée, et ne reste plus qu'à mettre les mains dans le cambouis pour construire cette nouvelle épopée.L'attente sera longue mais rien n'empêche Square Enix de nous faire grignoter entre temps, du genre avec un nouveau remake (?) sans oublier l'arrivée sur Switch en septembre de, et plus tôt encore dele 12 juillet (PS4, Switch), qui vient d'ailleurs d'accueillir une démo jouable sur les deux supports.