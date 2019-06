Shenmue III : un petit trailer pour l'E3, et une nouvelle affaire pour l'Epic Games Store

Toujours dans le cadre du PC Gaming Show, c'estqui est revenu nous donner quelques nouvelles avec tout d'abord un trailer mettant en avant les combats, avec doublage US ou japonais selon vos envies (nous aurons de toute façon le choix, avec sous-titres FR).Et celui qui doit désormais sortir le 19 novembre sur PC et PlayStation 4 a pu s'offrir un petit chèque bonus : comme avec, il s'agira d'une exclusivité Epic Games Store (pour un temps non indiqué), soulevant déjà une énorme gronde sur Kickstarter où les backers Steam hurlent pour avoir un remboursement.