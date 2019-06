Dead or Alive 6 : Mai & Kula ont leur trailer

Koei Tecmo nous avait déjà confirmé que Mai Shiranui intégrerait le casting dele 18 juin mais la demoiselle ne sera pas la seule représentante dea faire l'objet d'un guest : l'éditeur nous annonce qu'il en sera de même pour Kula Diamond, et le même jour.Il sera possible de récupérer chacune en achat séparé ou de craquer pour le Season Pass si vous avez envie de dépenser 89,99€ (le prix pour obtenir un paquet de costumes).En parlant de KOF, on en profite pour confirmer que SNK prépare unpour 2020, année qui verra également sortir un tout nouveau