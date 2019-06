Yo-Kai Watch 4 : 35 minutes de gameplay

Prévu au départ pour ce jeudi (et même l'hiver dernier quand on y repense),arrivera officiellement le 20 juin sur le territoire japonais, exclusivement sur Switch, et en voici une grosse vidéo de gameplay lâchée en partenariat avec la chaîne Hikakin Games.L'épisode du grand changement autant du coté du gameplay que de l'aventure qui prendra place dans trois univers différents, en plus de celui des Yo-Kai, et reste donc à voir si cela sera suffisant pour ramener la franchise dans les hauteurs : rappelons que le troisième épisode a débuté à 630.000 ventes (ce qui est déjà pas mal), contre 1,2 million pour